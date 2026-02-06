Vannacci, all’Europarlamento aderisce a Europa Nazioni Sovrane di AfD

Roma, 6 feb. (askanews) – “Il generale Roberto Vannacci, al Parlamento europeo aderirà al gruppo di estrema destra denominato Europa delle Nazioni Sovrane, dove il gruppo egemone è quello di Alternative fur Deutschland, partito del quale, come orgoglioso Walser (tedesco vallese) ho la tessera onoraria”. Lo annuncia il “barone nero” Roberto Jonghi Lavarini freiherr von Urnavas.
“Peraltro – aggiunge Jonghi Lavarini- la deputata di AfD Beatrice duchessa di Oldemburgo è mia consocia nell’associazione culturale internazionale Aristocrazia Europea”.