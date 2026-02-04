Vannacci, Conte: è problema serio per Meloni, tanti scontenti per piroette

Roma, 4 feb. (askanews) – Quanto sta accadendo a destra con l’uscita del generale Vannacci dalla Lega e la creazione di un nuovo partito di destra “è un problema serio per Meloni che aveva già la spina nel fianco di Salvini e grosse difficoltà con la Lega”. Lo afferma in una intervista al Corriere della Sera il leader M5s Giuseppe Conte.

“Da domani le sue difficoltà aumenteranno perchè il bacino potenziale a cui potrebbe parlare una nuova formazione di destra è potenzialmente molto ampio. I delusi e gli scontenti che si sentono presi in giro dalle piroette di Meloni, sono tanti” conclude.