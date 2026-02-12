Vannacci: FnV destra pura, senza inciuci. No stampella sinistra

Roma, 12 feb. (askanews) – Futuro Nazionale “si colloca in una destra pura, senza inciuci” e “non è la stampella della sinistra”. Lo ha detto Roberto Vannacci intervistato a Start su Sky Tg24 aggiungendo che “più che vannacciani mi piace la definizione futuristi”.

“Con Popolo della famiglia abbiamo condotto le elezioni in Toscana, rappresenta principi e valori che condividiamo, ma non ho mai parlato con Adinolfi, non ci sono interlocuzioni avanzate” ha aggiunto rispondendo a una domanda. Fabrizio Corona? “Mai avuto a che fare, non mi pare faccia politica, non c’è alcuna interlocuzione” ha concluso.