Vannacci, Zingaretti (Pd): Bisognerebbe ignorarlo, segno della confusione della destra italiana

“Vannacci bisognerebbe ignorarlo. È l’ennesima conferma che a Salvini degli italiani non importa nulla e pensa solo a raccattare quattro voti. Vogliono del resto distrarre l’Italia dal fallimento della destra. Vogliono l’autonomia differenziata e prendono a modello Benito Mussolini che aveva i potestà nei comuni, una confusione da frullatore. Di fallimento dobbiamo parlare, perché la destra ha diviso l’Italia, l’ha resa più ingiusta e il peggio deve ancora venire”. E’ il pensiero dell’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, candidato alle Europee nella circoscrizione Centro, dove sfiderà il generale Roberto Vannacci. Intervistato da La Repubblica, Zingaretti afferma che Vannacci “è il segno della confusione che sta impedendo alla destra italiana di governare per il bene comune del Paese. Loro governano per i loro elettorati. L’Italia sta pagando, e pagherà, un prezzo immenso”. Tuttavia “non c’è un ‘antivannaccismo’ da coltivare, perché faremmo un regalo a una persona spregiudicata. Sulle classi speciali per disabili le parole del ministro Valditara sanno di ipocrisia perché il suo partito chiede i voti su una linea opposta. Per difendere la democrazia il programma più efficace è attuare la Costituzione, quindi creare lavoro, buona sanità gratuita, garantire il diritto allo studio, difendere buoni salari e assicurare gli stessi diritti”, conclude Zingaretti.