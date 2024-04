Vannacci,Valditara: da Lega politiche concrete pro inclusione disabili

Roma, 27 apr. (askanews) – “Oltre 13.000 docenti di sostegno assunti a settembre scorso e altre significative assunzioni in programma per i prossimi anni.Una parte importante delle risorse Pnrr per l’edilizia destinate alla riqualificazione delle scuole per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’obbligo per i docenti di sostegno assunti in ruolo di rimanere per tre anni sulla cattedra.La possibilità per le famiglie di chiedere che anche i docenti precari di sostegno rimangano per tre anni a seguire lo studente con disabilità per garantire la continuità sul sostegno. 25 milioni di euro per l’utilizzo della intelligenza artificiale a supporto degli studenti con disabilità.70 milioni di euro destinati alle scuole paritarie finalizzati al trasporto degli alunni con disabilità. Altre importanti misure allo studio per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità”. Lo dichiara il ministro leghista dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alla luce delle dichiarazioni del generale Vannacci, senza citarlo.