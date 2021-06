Variante Delta Italia oggi, vaccino e zone rosse: le news

(Adnkronos) – La variante Delta del covid preoccupa l’Italia e, con l’aumentare dei contagi in alcune regioni tra cui la Campania, tra gli esperti si riaccende il dibattito sulla capacità del vaccino di contrastarla e sui possibili rimedi come l’istituzione di nuove zone rosse. Anche se il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, non esclude l’ipotesi che si debba “rimodulare il Green pass dopo la prima dose di vaccino”, molti scienziati restano fiduciosi che i vaccini forniscano una protezione efficace soprattutto contro gli effetti più gravi del covid. “E’ vero che stanno aumentando i casi, ma le ospedalizzazioni e i decessi sono come prima, bassissimi, e questo perché i vaccini funzionano eccome contro la variante”, dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive San Martino di Genova.