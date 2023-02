Variazioni climatiche e comportamenti umani (consci e/o incoscienti)

di Franco Fronzoni

“Piove, Governo ladro”, non piove Governo onesto? Probabile, ma almeno disattento. Infatti, la mancanza di piogge provoca mancanza di neve in montagna, mancanza nei fiumi (al momento a secco, peggio di quanto di norma nell’ottobre); l’acqua manca per gli usi domestici (a cominciare da certi acquedotti che ne perdono il 40% nel trasporto), ma anche e principalmente, per l’agricoltura e per l’industria. Occorre agire per tempo – e, qui la richiesta di attenzione ai governi – con la diffusione delle tecniche dell’uso accorto senza dissipazioni inutili nell’agricoltura (c’è ancora molto da fare), con il riuso nell’industria (già abbastanza diffuso) e, con il recupero di quello civile per uso innaffiamenti stradali e giardinaggio.

Ma la mancanza di pioggia è affidata al buon Dio? Certamente sì, ma anche alla nostra attenzione, se condividerete una mia preoccupazione.

Essa consiste nel fatto che l’olio che arriva nel mare – che non si miscelerà mai con il mare poiché olio ed acqua sono elementi immiscibili – essendo più leggero dell’acqua, galleggerà sull’acqua con un velo sottilissimo, atto a diminuire quell’evaporazione che va ad alimentare il contenuto di umidità dell’aria che poi, come tutti sanno, si rovescerà sulla terra sotto forma di pioggia, allorquando l’aria ne risulterà satura. La mia preoccupazione sta nel fatto che, andando nel tempo, questo velo si costituisca (o si sia già costituto, come lo vediamo distintamente nei giorni di mare calmo) in modo talmente diffuso da costituire fattore incidente a determinare meno piogge per ridotta evaporazione dell’acqua del mare. Teniamo presente che si valuta nel 90% la quantità del contributo dell’evaporazione marina agli effetti della formazione delle piogge.

L’attenzione che sollecito è quella sul contenuto oleoso che riversiamo in mare, sotto tante forme dei residui delle depurazioni, ma specialmente quelle connesse con il trasporto del petrolio e con la a navigazione sia civile, sia da diporto. Esistono al proposito – almeno in tempi recenti – severe leggi che obbligano a curare che le acque inquinate di bordo siano conservate e rilasciate nei porti a Società che ne curano la depurazione; tuttavia, le infrazioni a queste leggi con le presunte – ma certe – anomalie di comportamento, specie da privati nella navigazione da diporto e di quelle dei trasporti marittimi, fanno preoccupare alla pari di quanto può rifluire in mare per la necessità della ricerca ed esercizio delle piattaforme per l’estrazione di petroli e di gas dai fondali marini ed, altrettanto per i vari incidenti in mare.

Io non sono in condizioni di poter fare una ricerca valutativa, ma esisteranno certamente Esperti ed Istituti universitari che, probabilmente conoscono già la fattispecie e, sapranno dare un riscontro alla mia riflessione; lo auspico veramente.