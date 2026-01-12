Varietà tardiva di clementine per aumentare il consumo di frutta made in UE

La necessità di puntare su varietà autoctone europee a maturazione tardiva, da gennaio in poi, è essenziale per cercare di aumentare il consumo di frutta “Made in Europe” in un periodo dell’anno in cui il mercato europeo ha prevalentemente esaurito la propria produzione cedendo il posto, sugli scaffali, a clementine provenienti da paesi extraUE, prevalentemente dell’area del Mediterraneo.

Nell’ambito del progetto Enjoy Dolce Frutta la OP Melodia promuove la conoscenza della clementina tardiva Perrina, nuova varietà italiana di clementine sviluppata per estendere la stagione agrumicola italiana, che in genere si conclude all’inizio di gennaio. La Perrina è il risultato di un programma di miglioramento varietale intrapreso da OP Melodia. Questa varietà tardiva, che si raccoglie fino a fine febbraio, punta a colmare il “vuoto” produttivo lasciato dalla clementina comune, una varietà che negli ultimi anni ha subito un’accelerazione nella maturazione a causa dei cambiamenti climatici, riducendo la sua stagionalità.

La Perrina rappresenta una risposta innovativa per fronteggiare la competizione internazionale di altri paesi del Mediterraneo, come Turchia e Marocco.

Enjoy Dolce Frutta è una campagna europea ideata per valorizzare la frutta fresca made in UE, mettendo in risalto il gusto, la qualità e i benefici nutrizionali di prodotti come fragole, kiwi, clementine, nettarine, ciliegie, uva. Il progetto si rivolge ai consumatori di Italia e Germania, promuovendo l’importanza di un’alimentazione sana e sostenibile. Attraverso degustazioni, eventi e iniziative educative, Enjoy Dolce Frutta punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulla stagionalità e sui metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, incentivando scelte alimentari più salutari e consapevoli.

La campagna Enjoy Dolce Frutta risponde al topic AGRIP-SIMPLE-2023IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES dell’Invito a presentare proposte 2023 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Sotto questo Topic, sono finanziate campagne che promuovono pratiche alimentari sane, che evidenziano i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta bilanciata.

OP Melodia è una delle principali organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud Italia, che unisce tradizione e innovazione per garantire frutta di alta qualità. Con oltre 1.500 ettari coltivati e un’ampia gamma di prodotti stagionali, OP Melodia si distingue per il forte impegno verso pratiche agricole sostenibili che rispettano l’ambiente e sostengono la biodiversità. I suoi processi di produzione, mirati a offrire prodotti freschi e nutrienti, rispecchiano l’eccellenza italiana e il legame con il territorio, contribuendo a un’agricoltura che unisce qualità e responsabilità ambientale.

https://www.enjoydolcefrutta.eu/

https://www.facebook.com/enjoydolcefrutta

https://www.instagram.com/enjoydolcefrutta/