Vasco Live 2025 a Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma

Milano, 20 giu. (askanews) – Bibione, Milano e Bari sono le città che si sono aggiudicate quest’anno “lo spettacolo rock più potente e emozionante dell’universo” … che non avrà mai fine!

Chi non ce l’ha fatta ad accaparrarsi un posto al sole quest’anno, da oggi può stare tranquillo, “verremo a casa vostra”, nel 2025, a Torino, Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

Hasta siempre KOMandante Qui di seguito le – già attese – date Vasco Live 2025 che Live Nation annuncia oggi.

12 appuntamenti, tra nord e sud… “ci troveremo come le star” a giugno dell’anno prossimo:

31 Maggio e 01 Giugno – Torino – Stadio Olimpico 05 e 06 Giugno – Firenze -Visarno Arena 11 e 12 Giugno – Bologna – Stadio Dall’Ara 16 e 17 Giugno – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona 21 e 22 Giugno – Messina – Stadio San Filippo 27 e 28 Giugno – Roma – Stadio Olimpico

I biglietti per Vasco Live 2025 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle

ore 12:00 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11:00 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it/ I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di

mercoledì 10 luglio fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio. Scopri di più su www.priceless.com/music Vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 12 luglio su www.vivaticket.com – www.ticketone.it – www.ticketmaster.it Si chiude la “Vasco RockMusic week”, 7 Magnifici concerti a San Siro per oltre

400.000 fan che sera dopo sera… hanno incendiato lo stadio e… Milano! Emozionante, presente, mai ripetitivo… quasi necessario. 7 volte tutto esaurito (come la prima volta nel ’90, anche il terzo anello), stasera si festeggia alla grande l’ultimo dei Magnifici 7 nonché la 36esima volta a San Siro (dal 1990 a oggi). Nessuno prima di lui.

Mentre sta per andare “in onda” il Settimo dei Magnifici 7 e altri 60.000 si preparano per andare a vedere “il più bel concerto della mia vita”, l’onda travolgente di Vasco e della sua band, un’orgia di emozioni, sold out sotto il sole come sotto il diluvio del’11 giugno.

Da domani Bari arriviamo! Ci si vede tutti allo stadio San Nicola per 4 “Super E20” il 25, 26, 29 e 30 giugno, circa 200.000 fan che si aggiungeranno a quelli di Milano. Per un totale di 600.000… che potranno dire: “io c’ero”.