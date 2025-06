Vasco Live 2025 al Maradona: Napoli pronta a esplodere con il Komandante

di Alessandra Del Prete

Dopo nove anni d’assenza, Vasco Rossi torna a Napoli, e lo fa in grande stile. Le due date del 16 e 17 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona, già da tempo sold out, non sono semplici concerti: sono un evento, una celebrazione, un ritorno attesissimo che riaccende il legame tra il Komandante e una città che non ha mai smesso di aspettarlo. L’ultima volta era successo nel 2015, quando Vasco infiammò lo stadio allora ancora San Paolo davanti a oltre 56.000 persone. Era il 3 luglio, e quell’evento è rimasto nella memoria collettiva come uno dei più intensi del suo tour. Poi, il silenzio. Fino ad ora.

In queste due nuove date, Fuorigrotta si prepara a diventare ancora una volta la capitale del rock italiano. La febbre da Vasco è salita vertiginosamente già da settimane, con i fan che hanno preso d’assalto hotel, social e fan club. L’attesa è stata lunga, e carica di emozioni. Perché quando Vasco arriva in città, non è mai solo un live: è un’esperienza collettiva, un incontro carnale tra palco e pubblico, tra voce e visceri, tra musica e identità. È Napoli che si mette il vestito migliore, ma resta scalza per sentirlo meglio. E lui posta su Instagram il suo saluto: «Faremo esplodere lo stadio di gioia. Dopo tre anni torno al Maradona per due concerti consecutivi!! Questo stadio e Maradona sempre nel cuore, un’emozione pazzesca. A Napoli mi lega l’affetto della gente, il calore delle persone e la loro generosità. Ogni volta è la riconferma di un amore reciproco. Per dirla con il Poeta Napule è … mille colori». L’omaggio all’amico Pino Daniele è arrivato.

Il tour Vasco Live 2025 ha già conquistato mezza Italia, con tappe da tutto esaurito a Torino, Firenze, Bologna. Eppure, è Napoli il cuore caldo del percorso, il punto di fusione perfetto tra energia del Sud e fuoco del rock. Sul palco, Vasco non lascia nulla al caso: la scaletta è un viaggio senza filtri tra canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e pezzi più recenti che parlano di un presente difficile ma ancora carico di speranza. “Vita spericolata”, “Sally”, “Gli spari sopra”, “Rewind”, “Un senso”, “Albachiara” – ogni brano è un frammento di vita vissuta, e il pubblico, come sempre, canta tutto. A squarciagola. In coro. In lacrime.

A rendere ancora più carico di significato questo doppio ritorno c’è il tempo che è passato. Vasco non si esibiva al Maradona dal 2015, e nel frattempo il mondo è cambiato. Ma lui no. O meglio: lui è cambiato restando fedele a se stesso, evolvendosi senza perdere mai quel contatto primordiale con la gente. Una delle sue forze è sempre stata proprio questa: Vasco canta la verità, anche quando brucia. E a Napoli, la verità è una religione. Non è un caso se, parlando della città, Vasco abbia più volte detto: “Qui sento l’amore addosso”. E non è retorica: è un sentimento reciproco, viscerale, unico.

Intanto, mentre il tour 2025 vive il suo momento più caldo, Live Nation ha già svelato le carte per il 2026: dieci nuove date in cinque città italiane, con l’aggiunta della Sardegna. La storia continua, come sempre. Perché con Vasco non è mai finita. Ogni tour è un nuovo inizio. Ogni concerto è un nuovo capitolo di quella grande, infinita autobiografia collettiva che è la sua musica.

Del resto, quella di Vasco Rossi non è solo una carriera, è un’epopea. Dagli esordi negli anni Settanta al Folkstudio, alle prime canzoni pubblicate tra l’incredulità e il sospetto degli ambienti musicali più “seri”, Vasco ha fatto la sua strada a colpi di dischi e provocazioni. Dall’esplosione di “Bollicine” e “Vita spericolata” negli anni Ottanta alla maturità degli anni Novanta con brani più introspettivi e oscuri, passando per i concerti-fiume degli anni Duemila, Vasco è sempre stato fedele a una cosa soltanto: se stesso. Ha scritto canzoni diventate inni generazionali, ha parlato di libertà, rabbia, amore, ribellione, solitudine. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi, è entrato nella storia dei live italiani con record mai raggiunti da nessuno – San Siro 2024, con sette date consecutive, è solo l’ultimo capitolo di un romanzo rock che continua a scriversi da solo.

E ora, eccolo di nuovo qui, a Napoli. In quella che, in fondo, è anche un po’ casa sua. Due sere, due concerti, due abbracci. Una promessa mantenuta. E il boato del Maradona che griderà ancora una volta: “Siamo solo noi”.