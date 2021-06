“Questa pandemia globale ha messo in ginocchio il mondo ed è stata una tragedia epocale, è stata dura per noi fuori, non posso che immaginare come sia stata per voi dentro”. Lo afferma Vasco Rossi, in un videomessaggio di solidarietà ai detenuti in occasione della “Maratona oratoria” organizzata dalla Camera penale di Bologna.

sat/red (fonte video: Camere Penali)