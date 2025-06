Vasco Rossi all’Olimpico, due date sold out per 120 mila persone

Roma, 25 giu. (askanews) – Sold out per 120 mila persone all’Olimpico per due date romane per il Vasco tour. Il KOMandante arriva a Roma per le due date conclusive, il 27 e 28 giugno.

Concerto concept. Tirato, l’onda emotiva in crescendo continuo, non dà tregua, per due ore e mezza circa, fino alla fine, quando la pioggia di coriandoli scenderà sulle note di “Albachiara” e sarà il momento di tornare a casa. Con tanta energia addosso e una suggestione in più: che la vita è già un miracolo di per sé. Va accettata e vissuta.

Vasco Rossi, classe 1952, è l’unica rockstar italiana. Sulla cresta dell’onda da quasi 50 anni, intercetta i sentimenti e le emozioni della gente. Le sue canzoni, (oltre 200) attraversano ormai 4 generazioni.

Oltre 800 concerti, da 35 anni, poi, è il numero 1 incontrastato degli stadi. La sua forza, oltre che la musica, è quella del rapporto empatico che riesce a instaurare con il suo pubblico, fatto di un continuo scambio di emozioni che rende i suoi concerti un’esperienza unica.

Vasco è un mito per il suo popolo (e non solo) e un faro per le nuove generazioni di musicisti. Nessun artista è stato mai così prolifico, coerente e duraturo nel tempo: da quasi mezzo secolo sul palco.

Dal 2013 in tour tutti gli anni. Chi altri, (passato-presente e futuro) può permettersi di fare concerti ogni anno, negli stadi e ogni volta sold out? Con una media di 600.000 spettatori anche nel 2025. Chi è rimasto fuori potrà sperare nel prossimo anno. Lo spettacolo più potente ed entusiasmante al mondo, come una ricorrenza, arriva puntuale a giugno e di anno in anno si rinnova.

Quest’anno Il filo rosso che unisce i circa 30 brani della set list è la vita. In tutte le sue forme e accezioni. Perché la vita è. E bisogna anche essere pronti a rischiare per quello in cui si crede, una ricerca continua di un senso. E non c’è ricerca che non sia spericolata. Mai come in questo momento è il caso di celebrarla.

“Nelle mie canzoni c’è tutto – lo dice sempre – non hanno bisogno di spiegazioni, chi le ascolta capisce benissimo quello che intendo, come la penso e da che parte sto”. E … a proposito di Vita spericolata … “se dovessi scriverla oggi, la riscriverei esattamente com’è: …voglio una vita come quella dei film… Sono le illusioni che ci tengono in vita, la realtà non è proprio bella”.

Vasco Live 2025 porta numeri stratosferici: 12 concerti in 6 città (14 con le due anteprime di Bibione) per oltre 610.000 cuori che hanno battuto all’unisono.