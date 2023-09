Vasto incendio a Napoli, residenti via per spavento da Monte Sant’Angelo

Un vasto si è incendio si è sviluppato a Napoli, nella zona di Monte Sant’Angelo, alle spalle del Parco San Paolo, nel quartiere di Fuorigrotta. Spavento per i residenti. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Una decina di famiglie hanno lasciato le case, alcune si sono allontanate volontariamente, altre sono state evacuate a scopo prudenziale. Diversi residenti hanno denunciato forti ritardi nell’intervento sul posto da parte dei Vigili del fuoco. “Un rogo terrificante sta interessando – dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che è in contatto con la cittadinanza e sta chiedendo l’intervento aereo per spegnere l’incendio – Via Vicinale Volo Sant’Angelo a Fuorigrotta. I cittadini sono stati costretti a fuggire dalle case e alcune strade sono impraticabili. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Si sta cercando di capire se l’incendio ha origine dolosa, qualora fosse così sarebbe gravissimo. Non è la prima volta che la zona viene colpita da questi eventi e la gente e preoccupata per le proprie abitazioni e per la possibilità che ci siano successivi problemi di dissesto idrogeologico. Ho chiesto all’Arpac di monitorare l’aria”.