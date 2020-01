Vaticano, Papa nomina una donna sottosegretario alla Segreteria di Stato

Città del Vaticano, 15 gen. (Adnkronos) – Il nomina una donna sottosegretario alla Segreteria di Stato. Si tratta di Francesca Di Giovanni, 66 anni, con una laurea in giurisprudenza, che ha lavorato nell’ambito del settore giuridico-amministrativo presso il Centro internazionale del Movimento dei Focolari.

In particolare, Di Giovanni, informa il Vaticano, ricoprirà l’incarico di sottosegretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Finora è stata Officiale della medesima Sezione per i Rapporti con gli Stati.

Di Giovanni ha svolto il suo servizio sempre nel settore multilaterale, soprattutto per quanto riguarda temi relativi ai migranti e i rifugiati, il diritto internazionale umanitario, le comunicazioni, il diritto internazionale privato, la condizione della donna, la proprietà intellettuale e il turismo.