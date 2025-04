Papa Francesco ha donato 3 uova di Pasqua ai figli del vicepresidente Usa J.D. Vance. Da Bergoglio in dono anche una cravatta vaticana e dei rosari. “So che non si sente bene, ma è bello vederla in salute”, ha detto Vance al Papa, “grazie per avermi ricevuto”. Dopo l’incontro col Pontefice, Vance si è unito alla sua famiglia per la Messa di Pasqua nella basilica Papa di San Paolo fuori le mura. I Vance hanno visitato la tomba dell’apostolo San Paolo.