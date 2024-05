Vavassori-Bolelli sconfitti in semifinale agli Internazionali

Roma, 18 mag. (askanews) – Si ferma in semifinale la straordinaria corsa di Andrea Vavassori e Simone Bolelli agli Internazionali d’Italia. La coppia azzurra deve arrendersi in un’ora e 23 minuti di gioco agli esperti Mate Pavic e Marcelo Arevalo, doppisti navigati che hanno giocato una partita solida, imponendosi in due set (6-2 7-6). Una vittoria meritata, ma tutt’altro che scontata. Non ci sarà dunque l’Italia nella finale maschile di doppio: è dal 1963, con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, che una coppia tutta azzurra non si gioca il titolo al Foro Italico.