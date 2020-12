Vax Day, De Luca: Usciamo dalla tragedia ma sui vaccini niente mercato nero

“Senza angosce ci avviamo all’uscita dall’epidemia. Oggi abbiamo questa giornata dimostrativa, poi aspettiamo che arrivino tutti i vaccini per i cittadini e se Dio vuole, un passo alla volta, usciamo dalla tragedia”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione del v-day che ha preso il via questa mattina all’Ospedale Cotugno di Napoli come in altre strutture della Campania. “Senza il vaccino avremmo davanti a noi mesi bui, ma ora siamo al primo passo. Dobbiamo continuare ad avere avere mesi di comportamenti responsabili, vedremo a meta’ gennaio che succede dopo il periodo delle feste natalizie”.

“Questa e’ una giornata simbolica, ma quando inizia la vaccinazione di massa dei cittadini ci vogliono criteri seri, rapportati alla popolazione, ogni altro criterio sarebbe da mercato nero” ha aggiunto il governatore nei giorni scorsi critico sul numero di dosi assegnate in prima battuta alla Campania. “Quando comincia a meta’ gennaio la vaccinazione per tutti – ha detto in occasione del vax day – pretenderemo la distribuzione del vaccino alle Regioni proporzionale alla popolazione residente, niente di piu’ o niente meno”.