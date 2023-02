Vega Cultura, un successo l’apertura con l’infettivologo Matteo Bassetti

E’ stato il pubblico delle grandi occasioni quello che, nella serata di sabato 18 febbraio, ha accolto il professor Matteo Bassetti, in occasione dell’inaugurazione della seconda edizione del salotto letterario “Vega Cultura”, promosso da Vega Restaurant e Gruppo Marican, organizzato in collaborazione con la kermesse “Gli Incontri di Valore” del fondatore Nicola Ruocco, caratterizzato da appuntamenti con ospiti di prestigio.

Ad inaugurare il salotto letterario di Vega Restaurant è stato il noto infettivologo e scienziato Matteo Bassetti, in presenza del quale ha avuto luogo la presentazione del suo ultimo libro “Il mondo è dei microbi. La nostra battaglia contro i nemici invisibili” (Ed. Piemme). Un approfondimento sulle nuove e importanti sfide che spettano alla scienza e la medicina, ancora di più in questa fase post pandemica. Infatti, nel corso del suo seguitissimo intervento, il prof. Bassetti ha spiegato che anche se il Covid sembra alle nostre spalle, dobbiamo saperci difendere dai tanti batteri e virus che ci circondano, e come questi sono forse i veri padroni del mondo.

Quella di sabato scorso, è stata una serata caratterizzata dalla presenza di autorevoli esponenti del mondo dell’imprenditoria, delle professioni e delle istituzioni. A fare gli onori di casa i fratelli Carlo, Ferdinando, Michele e Angela Canciello che, con l’autore Matteo Bassetti e l’ideatore della kermesse Nicola Ruocco, hanno accolto un folto e qualificato uditorio. Ad allietare il post presentazione ci ha pensato la performance del resident chef Lino Acunzo che ha deliziato i palati degli ospiti con un menù ad hoc, ricco di prelibatezze della cucina campana, con l’abbinamento di vini di qualità.

Dopo il grande successo di sabato scorso, si è già al lavoro con i preparativi del secondo incontro in programma, sempre presso Vega Restaurant, sito a Carinaro in Viale della Logistica Snc, per la serata di domenica 26 febbraio, alle ore 18:30, nel corso del quale è prevista la presenza di Marco Frittella, giornalista e conduttore Rai, volto noto del Tg1, nonché direttore di Rai Libri, autore del bellissimo libro “L’Oro d’Italia. Dall’abbandono alla rinascita, viaggio nel paese che riscopre i suoi tesori (e la sua anima)”, in cui racconta, attraverso la voce di archeologi, manager, politici, storie dei recuperi degli straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese, nonché la rinascita del nostro patrimonio artistico-culturale, grazie anche al lavoro dei volontari, alla nuova autonomia dei musei, alle eccellenze delle scuole di restauro e dei nuclei delle forze dell’ordine a tutela e salvaguardia dei nostri tesori dell’arte. Un magico percorso che inizia proprio in provincia di Caserta, con l’esperienza del recupero della Reale Tenuta di Carditello.

Il prossimo imperdibile appuntamento è dunque per domenica 26 febbraio, alle ore 18,30, a Carinaro (Ce), presso Vega Restaurant, con Marco Frittella, giornalista e conduttore Rai.