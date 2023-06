Veggie Style 2023: torna il contest che celebra il panino vegetariano

Riparte Veggie Style – L’Altra Faccia del Panino, progetto ideato da 50 Top Italy in collaborazione con D’Amico. Anche l’edizione 2023 punta a valorizzare l’ingrediente in tutte le sue possibilità creative e di gusto, attraverso gli occhi dei giovani talenti, in una visione consapevole e sostenibile dell‘alimentazione.

Il panino rappresenta una vera e propria rivoluzione del sistema alimentare, che mostra un cambiamento nel mondo culinario. Se inizialmente era considerato un pasto fast e easy che prestava grande attenzione più all’aspetto pratico che alla qualità, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un’evoluzione, sia nella qualità che nel gusto.

Le ricette golose sono diventate anche salutari e leggere e, seguendo questo trend, è sempre più frequente l’utilizzo di prodotti vegetali grazie alla loro varietà e versatilità. La scelta degli ingredienti è ampia e le giuste combinazioni di sapori possono dar vita a preparazioni piacevoli e sane davvero uniche che celebrano la creatività, appagando il gusto, ma anche la vista, grazie alla ricchezza di colori e consistenze che la natura può offrire. Anche quando si tratta dell’amatissimo panino.

Ai giovani artigiani che parteciperanno a Veggie Style 2023 – L’Altra Faccia del Panino, chiediamo di realizzare, con creatività e rispetto delle materie prime, un panino vegetariano che renda protagoniste le Melanzane a Filetti D’Amico.

I professionisti della ristorazione (chef, pizzaioli, paninoteche, ecc. …) che non abbiano compiuto il 35° anno di età e che abbiano una comprovata esperienza nel settore potranno partecipare a partire dal 16/06/2023 ed entro il 04/07/2023 inviando la propria candidatura a info@50topitaly.it contenente: nominativo; luogo e data di nascita; numero telefonico; curriculum o elenco dettagliato delle esperienze professionali, con le relative mansioni svolte; propria foto in alta risoluzione, in giacca da lavoro; nome del locale presso cui si lavora, con mansione ricoperta; indirizzo completo a cui spediremo eventuale prodotto.

Valutate le candidature, saranno ammessi alla selezione 10 artigiani, che riceveranno una campionatura di Melanzane a Filetti da parte dell’azienda D’Amico, per la realizzazione della ricetta. La comunicazione di ammissione sarà data via mail.

Il candidato elaborerà la ricetta e invierà alla redazione, all’indirizzo info@50topitaly.it entro il 21/07/2023 un video di massimo 60 secondi, in formato MP4, che abbia un’inquadratura verticale, durante cui il candidato ci racconterà il panino realizzato e il processo creativo che ha portato alla creazione della ricetta; ricetta dettagliata della preparazione inserita nel file word che riceverà dalla redazione; due foto della preparazione, in alta definizione, in formato orizzontale; una foto della preparazione, in alta definizione, in formato verticale.

Al termine del contest, una giuria nominata da 50 Top Italy valuterà i lavori ricevuti, scegliendo le preparazioni finaliste. Saranno ammesse alla fase finale le migliori tre ricette secondo l’insindacabile giudizio della giuria. I tre panini finalisti saranno esaminati in presenza, dalla giuria, nel corso dell’evento finale. Il vincitore riceverà, oltre al premio ufficiale, anche una fornitura omaggio di prodotti D’Amico e una scontistica del 20% sul primo acquisto. Verrà inoltre coinvolto, per un anno, come Brand Ambassador dell’azienda, attraverso attività in sinergia.