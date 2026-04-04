Veglia pasquale al Santo Sepolcro tra le restrizioni a Gerusalemme

Con il Patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista

Gerusalemme, 4 apr. (askanews) – Dopo la via Crucis in ‘solitaria’, il Patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista ha partecipato alla Veglia Pasquale nella Basilica del Santo Sepolcro nella Città Vecchia di Gerusalemme, in vista della Pasqua. Il Patriarca aveva precedentemente affermato che le celebrazioni pasquali nel luogo più sacro del Cristianesimo si sarebbero svolte a porte chiuse, pochi giorni dopo che la polizia israeliana gli aveva impedito l’accesso al Santo Sepolcro, adducendo motivi di sicurezza. Israele ha imposto restrizioni sugli assembramenti nei luoghi sacri durante la guerra in corso con l’Iran.