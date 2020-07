Veicoli commerciali: ecco le tipologie più richieste dalle imprese per il noleggio

Noleggiare dei veicoli commerciali per moltissime aziende rappresenta la soluzione ideale al fine di abbattere i costi più onerosi: l’acquisto del bene stesso, la stipula di una polizza assicurativa, le spese di bollo e di manutenzione.

Per questo, la domanda è sempre molto alta nel nostro territorio e sta registrando un incremento soprattutto per quello che riguarda il servizio online, messo a disposizione per agevolare le pratiche delle imprese da ditte come Giffi Noleggi, che è presente in numerose regioni del territorio italiano come l’Emilia Romagna, il Lazio, la Lombardia e l’Umbria.

È sufficiente, infatti, consultare le apposite sezioni del sito ufficiale dell’azienda, come per esempio “noleggio furgoni perugia”, visualizzare tutte le tipologie di veicoli commerciali disponibili e scegliere, direttamente online, quello più adatto alle proprie necessità, con facilità e in totale sicurezza.

Giffi Noleggi offre una consulenza altamente specializzata, per scegliere il mezzo più adatto alle proprie specifiche esigenze, il trasporto a domicilio in tempi rapidi, tariffe concorrenziali e mezzi di ultima generazione.

Tra le tipologie di furgone maggiormente richieste ci sono i minivan, spaziosi e ideali per trasporti di piccola e media entità. Particolarmente apprezzati da aziende commerciali e di traslochi, sono dotati di apertura laterale, con porta scorrevole, o posteriore, con tanto di pedana per il carico e scarico merci. Grazie agli optional quali chiusura centralizzata, alzacristalli elettrici e sensori di parcheggio, la guida risulta gradevole e sicura anche in città.

I modelli più grandi, come i furgoni cubo, possono trasportare anche volumi ingenti e spesso vengono impiegati persino per movimentazioni oltre i confini nazionali. Gli interni di tutti i modelli sono pensati per sfruttare lo spazio al massimo e arrivano a ospitare tranquillamente fino a 17 metri cubi di attrezzatura, materiali o mobili.

Le imprese alimentari, invece, trovano molto utile il noleggio di furgoni refrigerati per trasportare i cibi, freschi o congelati, preservandone qualità e freschezza. Il range di temperatura, che solitamente è possibile regolare sui vari modelli, si assesta tra i 4 e i – 20 gradi centigradi per non interrompere mai la cosiddetta “catena del freddo”. Proprio per queste motivazioni, molto spesso questa tipologia di furgone viene sfruttata anche da aziende di tipo farmaceutico per trasportare medicinali, specie nelle stagioni più calde.

Vi sono poi furgoni con cassone fisso o ribaltabile, dotati talvolta anche di gru per rispondere a un numero ancora maggiore di esigenze. Questi ultimi, infatti, sono modelli utilizzati in special modo da ditte di costruzione o trasporto materiali, proprio per la loro versatilità, ma anche da aziende che si occupano di giardinaggio o agricoltura in generale.

Vi si possono assicurare e movimentare vetrate, terriccio, mattoni e qualunque altra tipologia di materiale utile a lavori di vario genere e sono adatti sia al trasporto in città che su terreni di campagna, di solito più accidentati. Le sponde del cassone sono realizzate per permettere l’apertura solo in condizioni di sicurezza: nei modelli ribaltabili consentono di accedere in modo agevole al contenuto, mentre in quelli dotati di gru permettono di movimentare il carico in un’area relativamente ampia senza la necessità di spostare il mezzo.

Vi sono, infine, i pullmini, atti in modo più specifico a trasportare persone: il modello 9 posti risulta il più gettonato, in quanto la soluzione ideale per qualsiasi azienda che organizzi frequentemente trasferte di lavoro per i propri dipendenti così come la partecipazione a meeting e convegni.

I sedili sono caratterizzati da grande mobilità e consentono in questo modo di sfruttare gli spazi interni in tanti modi diversi, a seconda delle necessità specifiche dei clienti.

Noleggiare un furgone commerciale, per un’azienda, è quindi un risparmio ma anche una garanzia, in quanto ogni singolo veicolo è sempre estremamente controllato sia prima della consegna che quando rientra in ditta: ogni componente viene sottoposta a rigide verifiche per offrire sempre il meglio a tutti i clienti.

Aziende come Giffi Noleggi, infine, mettono anche a disposizione, per molti dei loro veicoli, l’opzione di noleggio a caldo, che consente di beneficiare dei servizi professionali di un operatore qualificato anche per quello che riguarda la guida del mezzo di cui si necessita.