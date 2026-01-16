Vela, a Cagliari la prima regata preliminare di America’s cup

Roma, 16 gen. (askanews) – Ora è ufficiale: sarà Cagliari ad aprire il cammino della 38esima America’s Cup. Dal 21 al 24 maggio 2026 il capoluogo sardo e il suo Golfo degli Angeli ospiteranno la prima regata preliminare dell’edizione che culminerà con la Louis Vuitton Cup e con l’assegnazione del trofeo a Napoli nell’estate 2027. Un avvio simbolico e sostanziale, perché proprio in Sardegna Luna Rossa farà il suo esordio ufficiale nella nuova avventura della competizione sportiva più antica del mondo.

In acqua ci saranno cinque team, ciascuno con due imbarcazioni AC40 monotipo foiling: una affidata agli equipaggi principali e l’altra riservata a team composti da donne e giovani velisti. Oltre a Luna Rossa parteciperanno i detentori del titolo di Emirates Team New Zealand, gli svizzeri di Alinghi, i britannici di Athena Racing e i francesi di K-Challenge. Il formato prevede una serie di regate di flotta, al termine delle quali i primi due classificati si affronteranno in una finale secca per la vittoria della tappa.

La scelta di Cagliari è stata rivendicata con orgoglio dalle istituzioni. “Siamo orgogliosi non solo di ospitare l’America’s Cup in Italia, a Napoli, ma che il viaggio inizi già a maggio nelle acque di Cagliari”, ha dichiarato il ministro per lo Sport Andrea Abodi, sottolineando il valore simbolico di una città considerata la casa di Luna Rossa e luogo iconico della vela internazionale. Un riconoscimento alla tradizione velica italiana e, allo stesso tempo, un’occasione per promuovere il territorio e ispirare nuove generazioni.

Grande soddisfazione anche da parte della Regione Sardegna. L’assessore al Turismo Franco Cuccureddu ha parlato di un risultato tutt’altro che scontato, frutto di mesi di trattative complesse condotte con grande riservatezza. La presidente Alessandra Todde ha difeso l’investimento pubblico da 7 milioni di euro, stimando un ritorno economico diretto di circa 50 milioni e ribadendo che la Sardegna può essere protagonista nel panorama sportivo mondiale, “a testa alta”.

La tappa di Cagliari rappresenterà così il primo vero banco di prova per le imbarcazioni e gli equipaggi in vista della Louis Vuitton Cup. Un inizio che unisce tradizione, visione e ambizione, lanciando l’Italia al centro del mondo della vela già dalla primavera 2026.