Vela a Napoli, i circoli Canottieri e Savoia ospitano la prima tappa della Coppa Italia Finn 2025

Vela, il golfo di Napoli ospita sabato 22 e domenica 23 marzo la prima tappa della Coppa Italia Finn 2025, organizzata da Circolo Canottieri Napoli e Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Prevista la partecipazione della flotta italiana con circa 40 atleti in gara in rappresentanza dei principali circoli velici italiani, per un circuito dell’Associazione Italiana Classe Finn che parte da Napoli per poi approdare sul lago di Caldaro a maggio, a Fano a settembre e Torre del Lago Puccini a ottobre.

Il programma prevede l’arrivo degli skipper e il perfezionamento delle iscrizioni nel pomeriggio di venerdì 21 marzo. Sabato mattina alle 10,30 il briefing pre-regata, quindi tutti in acqua per la prima prova, segnale di partenza alle ore 12,30. Si prosegue la domenica con regate nel golfo e, al termine, la cerimonia di premiazione.

“Questa tappa della Coppa Italia Finn – afferma Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri Napoli – segna l’inizio di un importante periodo per il nostro Club, che ospiterà tre importanti eventi velici a livello nazionale nel porticciolo del Molosiglio: dopo i Finn, saranno i catamarani della classe Formula 18 a regatare il 5 e 6 aprile, mentre dal 25 al 27 aprile 2025 sarà la volta della tappa di Italia Cup Ilca Master, che organizzeremo ancora insieme al RYCC Savoia. Eventi inseriti nel calendario nazionale della Federazione Italiana Vela, che coinvolgeranno oltre 150 atleti”. E Fabrizio Cattaneo della Volta, presidente RYCC Savoia, sottolinea: “Inizia una primavera di grandi eventi velici. Mi piace evidenziare il lavoro svolto dai Circoli nautici per la promozione della città, anche in vista di Napoli Capitale europea dello Sport 2026: in particolare, al Circolo Savoia dopo i Finn avremo il primo campionato nazionale di Wingfoil, una nuova disciplina di tendenza tra i giovanissimi velisti, quindi l’Europeo di Match Race a maggio e il ritorno delle Vele d’Epoca a luglio. Ma intanto partiamo da questa Coppa Italia Finn, appuntamento di prestigio e al quale teniamo particolarmente”.