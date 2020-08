Vela, addio a Carlo Rolandi: fu fondatore e presidente della Canottieri

Gran Pavese listato a lutto per la morte di Carlo Rolandi socio fondatore-benemerito nonche’ presidente del Circolo Canottieri Napoli dal 1972 al 1974. Undicesimo presidente della storia del sodalizio giallorosso. Aveva 94 anni, vedovo, lascia due figli. E’ stato protagonista della Vela Italiana e Internazionale sia come velista che come dirigente. Presidente della Federazione Italiana della Vela per due quadrienni al termine dei quali fu acclamato Presidente Onorario della FIV. Per 16 anni e’ stato nel Consiglio Direttivo dell’IYRU (Federazione Mondiale della Vela, oggi World Sailing); giudice internazionale tra i piu’ apprezzati, tanto che gli e’ stato assegnato il premio Beppe Croce quale miglior dirigente sportivo internazionale (1997), un premio che sino ad oggi e’ stato assegnato solo a due italiani. Ha ricevuto la Medaglia d’Oro IYRU, la Medaglia d’Argento CONI al Valore Atletico e la Stella d’Oro CONI al Merito Sportivo (1984). E’ uno dei pochi atleti che ha partecipato per ben 5 volte alle olimpiadi (Torquay, Melbourne, Napoli, Tokio, Acapulco. Fu protagonista a quelle di Napoli nel 60 dove era a prua del mitico ed indimenticabile Tino Straulino e giunse quarto. Ha sempre vinto sulla classe Star, la regina delle barche a vela, 5 titoli di campione d’Italia, 1 titolo di campione di Francia ed 1 di Germania ed e’ stato 2 volte campione d’Europa nel 59 e nel 1965 entrambe le volte in Marocco. Ha anche vinto, unico nel mondo, per ben 5 volte la Coppa Tito Nordio, una delle regate piu’ importanti d’Europa. “La Canottieri con la scomparsa di Carlo Rolandi, piange un grandissimo velista e uno dei piu’ grandi dirigenti della Vela mondiale – ha dichiarato il presidente, Achille Ventura – E’ stato nostro presidente, ma soprattutto socio fondatore e poi benemerito piu’ volte consigliere alla vela era legatissimo al Canottieri. Desidero esprimere ai figli Adele e Luigi la vicinanza e l’affetto della grande famiglia giallorossa”. I funerali domani alle ore 10 presso la Parrocchia di Santa Lucia a Mare.