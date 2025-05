Vela, America’s Cup a Napoli: “Impatto da un miliardo di euro”

Roma, 28 mag. (askanews) – “Secondo una prima stima la realizzazione della Coppa America a Napoli produrrà un impatto socio economico di un miliardo di euro”. La previsione è del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione dell’America’s Cup che si disputerà nel mare del golfo partenopeo tra la primavera e l’estate del 2027. “Mi sembra un dato significativo – ha aggiunto – sarà un impatto duraturo. Noi non spenderemo un euro ma investiremo tanto”. Vernissage a Castel dell’ovo, con le due coppe, quelle delle Louis Vuitton Cup e della America’s Cup, arrivate a Napoli ed esposte sulla terrazza a picco sul mare. “Non si può non scegliere il Golfo di Napoli e non possiamo non vedere cosa succederà a Bagnoli” il ministro Abodi ha raccontato la scelta. “Il team New Zeland ha visto il futuro. Ha capito che l’evento accelererà il progetto, la riqualificazione. Noi abbiamo svolto una funzione di defibrillatore. Il cuore a Bagnoli ha ricominciato a battere” ha detto. Per la competizione non ci sarà un nuovo commissario straordinario, ma saranno attribuiti ulteriori poteri al sindaco Gaetano Manfredi, che è già commissario straordinario per la bonifica e la riqualificazione di Bagnoli e il governo pensa anche a una “zona franca”, con forti detassazioni, per attrarre investimenti.

“Non c’è ancora la norma, ma probabilmente come commissario di Bagnoli avrò anche poteri per l’evento. Lavoreremo su questa direzione perché i tempi sono molto ristretti e dobbiamo lavorare molto rapidamente. Appena sarà varato il decreto che assegna i poteri, noi partiamo con gli interventi il giorno dopo” afferma il primo cittadino. L’assegnazione della Coppa America di vela, il più antico trofeo sportivo del mondo, accelera anche “il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area dell’ex Italsider per cui – ha ricordato il sindaco – utilizzeremo sia risorse nazionali, risorse che già abbiamo del Comune, e che dovranno essere sboccate, più altri investimenti che arriveranno. Abbiamo un piano finanziario molto dettagliato che sarà poi presentato anche dal Governo nazionale e che consentirà di fare tutti gli interventi necessario per la realizzazione non solo dell’evento, ma per tutte le infrastrutture che resteranno alla città”.

“Quello che volevo sottolineare è che a Napoli, dopo la straordinaria festa dello Scudetto, c’è stato un passaggio di testimone tra la città che festeggia il suo quarto scudetto e l’America’s Cup” ha dichiarato Gaetano Manfredi. Manfredi non ha dubbi: “Al termine dell’intervento. Bagnoli sarà bellissima: si coniugheranno sport, turismo, servizi, ci sarà l’accesso pubblico al mare, un grande parco che sarà anche luogo al servizio della città, un grande polmone verde. A Bagnoli si coniugherà l’iniziativa privata con l’interesse pubblico così come è previsto nel piano approvato”. A Napoli resteranno le risorse economiche che arriveranno resterà un grande indotto turistico, che poi sarà permanente, resteranno le opere che anticiperemo a Bagnoli. Noi realizzeremo un intervento su tutta la linea di costa: da Pietrarsa fino a Bagnoli e resterà il posizionamento di Napoli tra le più grandi città del mondo. Disputare qui la Coppa America – ha concluso -è il riconoscimento che Napoli è diventata una delle grandi capitali del mare del mondo, del turismo e il ritorno di immagine e di attenzione sarà unico” ha dichiarato durante la conferenza stampa il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Siamo a Napoli, una città magnifica, ha conquistato il nostro cuore e quello del team New Zeland” ha dichiarato il presidente di sport e salute Marco Mezzaroma. “La manifestazione ha una valenza anche sociale. Napoli diventerà per molto tempo il centro dell’interesse sul mondo della Vela. Dobbiamo promuovere sempre di più la Vela sul territorio” ha detto. “Non ci fermeremo al 2027”.

La sostenibilità sarà al centro del progetto dell’America’s Cup 2027, ci ha tenuto a precisare Dalton, proprietario del Team New Zeland. Lo sport è diventato una spinta straordinaria a Napoli con il governo al fianco delle istituzioni locali. Il proprietario dell’Emirates Team New Zealand ha ripercorso parte della storia della velistica italiana con i suoi grandi traguardi, congratulandosi anche con il lavoro fatto dall’Italia e dal governo italiano per portare l’America’s Cup a Napoli. Mi congratulo con la squadra di calcio del Napoli. In questi giorni abbiamo visto delle scene incredibili e mi congratulo con tutti per questo” ha detto riferendosi alla festa scudetto che negli ultimi giorni ha imperversato in città.