Vela, America’s cup, regata a Ineos, New Zealand-Britannia 4-1

Roma, 16 ott. (askanews) – Britannia vince la regata 5 di finale di America’s Cup. L’imbarcazione britannica ha sconfitto New Zealand. La serie vede ora il defender avanti 4-1. Il primo colpo di scena arriva nelle manovre di pre-partenza, quando New Zealand fa un clamoroso splash down e scende dal foil, probabilmente per un problema alla randa. Quando New Zealand torna sui foil il distacco è chilometrico: 1600 metri di gap, praticamente un lato di bolina, come dimostra il ritardo di 2’15″ alla prima boa. Il defender tenta la rimonta impossibile, Ben Ainslie però è attento e non sbaglia nulla: i britannici rifilano 1’18″ ai rivali, conquistano così il primo punto della finale e riaprono, in qualche modo, la serie.