Vela: America’s Cup, rinviato primo fine settimana di regate causa covid

Auckland, 28 feb. (Adnkronos) – Alla luce dell’ultimo lockdown di Auckland a causa del covid-19 e il livello 3 messo in atto dal governo dalle 6 di questa mattina per i prossimi 7 giorni, l’America’s Cup Event Ltd “ha posticipato il primo fine settimana di regate sabato 6 e domenica 7 marzo”, ha spiegato in una nota. “Lo scopo di questa decisione anticipata è fornire almeno una certezza nella pianificazione per tutte le parti interessate dell’evento per quanto riguarda il prossimo fine settimana di sfide tra Team New Zealand e Luna Rossa.