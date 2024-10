Vela, giovanissimi in gara a Capri per il Trofeo Fabrizio Galli

Al via domenica 27 ottobre dalle ore 12 a Capri la nona edizione del trofeo Fabrizio Galli: la regata vedrà competere circa quaranta partecipanti delle classi Optimist Under 16 e Under 12 nel panoramico specchio d’acqua antistante Marina Grande.

La competizione organizzata dallo Yacht Club Capri e patrocinata dalla Marina di Capri, dalla Federazione Italiana Vela e dalla Città di Capri, coincide con la quarta tappa del campionato zonale Optimist, e rappresenta un omaggio alla memoria di Fabrizio, figlio, prematuramente scomparso, del socio dell’YCC Renato Galli, sostenitore delle attività del circolo isolano e dei suoi giovani atleti.

Il presidente Achille D’Avanzo saluta l’iniziativa con grande entusiasmo sottolineando il costante impegno profuso dallo Yacht Club nel tenere viva la disciplina velica con allenamenti, competizioni e tornei periodici che vedono Capri protagonista in contesti nazionali e internazionali, anche grazie alla guida appassionata del maestro Valerio Granato che gestisce la scuola “Gianni Lembo”, con la direzione sportiva di Conny Vuotto.

“Una missione sociale oltre che sportiva per favorire un’attività così pertinente alla natura del territorio per geografia e condizioni meteo-marine. Siamo sempre più vicini ai giovani atleti isolani e orgogliosi di incoraggiare la loro passione velica.”

Il trofeo Fabrizio Galli 2024 sarà conteso tra ambiti circoli campani e quest’anno prevede la sponsorizzazione ufficiale di Givova, noto marchio italiano di abbigliamento sportivo. Ad accogliere i velisti sulle banchine del porto turistico di Capri, per la Premiazione di quest’anno sono stati invitati a partecipare dal presidente dello YCC D’Avanzo, il sindaco Paolo Falco, Alberto Santarpia consigliere comunale delegato allo Sport, Augusto Federico, Gianluca Viva e Marianna Niola del consiglio d’amministrazione della società comunale Porto Turistico di Capri, Adalberto Cuomo ai vertici del Grand Hotel Quisisana e particolarmente sensibile al sociale, Gabriele Fonzone della Fontel, la società energetica nazionale leader sul territorio, Francesca Girone della Capri Green l’unica società di Capri operante sul territorio in materia di energia e comunicazione, Giovanni Acanfora presidente della Givova, Luciano Bersani presidente dell’Ascom Confcommercio di Capri. I momenti salienti del Trofeo Fabrizio Galli verranno trasmessi sui social dalle telecamere della Capri Spettacoli.