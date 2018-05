Vela, glamour e mondanità a Capri con la Rolex Sailing Week

Con i saluti istituzionali del Sindaco di Capri Gianni De Martino, che come vuole la tradizione accoglie l’arrivo a Capri nel palazzo municipale in Piazzetta tutti i partecipanti alla Rolex Capri Sailing Week, si è aperta a Capri la settimana velica che è iniziata con la regata dei Tre Golfi partita con la prima gara dalle banchine del porticciolo di Santa Lucia. Nella sala consiliare dello storico palazzo che chiude come una quinta di teatro la Piazzetta piu’ famosa del mondo, il primo cittadino ha dato il benvenuto agli ospiti, i presidenti dei circoli organizzatori, Roberto Mottola del Circolo del Remo e della Vela Italia, il vice presidente dello Yacht Club Italiano Matteo Berlingieri, Marino Lembo dello Yacht Club Capri, il sodalizio isolano che ha portato le regate sull’isola e tra queste la Rolex che oggi vede partnership gli altri due importanti club. Tra i personaggi che hanno affollato la sala consiliare armatori, velisti, regatanti, il comitato di gara, il comandante della Capitaneria di Porto di Capri Daniele Praticò, soci e consiglieri dei circoli organizzatori, il past president dello Yacht Club Capri Massimo Massaccesi, insieme ai vertici della Rolex che presenziano sempre alla settimana velica caprese e Andrew McIrvine, segretario generale dell’Ima (International Maxi Yacht Association). “Capri con questa bellissima manifestazione apre la stagione turistica abbinando, sport, eleganza, mondanità e glamour, favorita dalla bellezza del mare che circonda l’isola e che ospita i campi di regate”, dice il sindaco De Martino. Dopo i saluti del sindaco, quelli del presidente dello Yacht Club Capri Marino Lembo che ha voluto ringraziare gli sponsor, la Rolex che permette la regata che da due anni vede coinvolta anche la citta’ di Napoli, Roberto Mottola per la partnership del Circolo Italia e i vertici dell’Ima che hanno riportato i maxi yacht a Capri dando ancora piu’ importanza ai trofei in gara. Dopo la tappa in Comune, tutti sul Rooftop dell’hotel Luna per un brindisi e un aperitivo. Oggi le prime regate a Capri con la partecipazione dei Maxi Yacht e dei Mylius, al rientro in banchina per tutti gli equipaggi e gli ospiti e’ previsto un welcome drink di benvenuto che lo Yacht Club Capri ha voluto organizzare nel porto turistico con le bollicine dell’etichetta prestigiosa Giorgi di Pavia. Le regate continueranno fino a sabato. Alle 12 la partenza della regata. In gara i Mylius e i maxi: percorso costiero nel golfo. Domani invece tutte le barche in acqua. Si disputa il campionato nazionale del Tirreno in mare anche la barca Vahine’ 7 yacht club Capri Marina di Capri.