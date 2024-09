Vela, Ineos Britannia prima finalista della Louis Vuitton Cup

Roma, 18 set. (askanews) – Ineos Britannia è la prima finalista della Louis Vuitton Cup in corso nelle acque di Barcellona. Nella settima regata di semifinale la barca di Ben Ainslie chiude i conti con gli Svizzeri di Alinghi e conquista il quinto, decisivo, punto. Finisce 5-2 dopo un recupero degli svizzeri che dal 4-0 erano saliti fino al 4-2. Nella regata decisiva dopo aver scontato una penalità in partenza Ineos raggiunge nel primo lato 25″ di vantaggio su Alinghi. Vantaggio che rimane costante per tutti i lati della regata. Alla fine il successo arride a Ineos Britannia che aspetta (il 26 settembre) la seconda finalista tra Luna Rossa in vantaggio 4-2 su American Magic.