Vela, John Elkann: “Ferrari entra nel mondo della vela”

Roma, 16 apr. (askanews) – “Enzo Ferrari era sempre alla ricerca della prossima sfida, proprio come noi oggi. Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità, e siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le nostre future auto da corsa e sportive”. Così John Elkann, presidente della Ferrari, all’assemblea degli azionisti che si è tenuta ad Amsterdam, ha annunciato l’ingresso della casa di Maranello nel mondo della vela.