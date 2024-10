Vela, Louis Vuitton. Britannia piazza il break: 6-4 su Luna Rossa

Roma, 2 ott. (askanews) – Britannia vince anche la 10^ regata e piazza il break in questa finale di Louis Vuitton Cup. Luna Rossa cede di soli 8″ nell’ennesima prova estremamente equilibrata. Sono gli inglesi dunque che si prendono i primi due match-point venerdì nelle regate 11 e 12: vincendo una regata conquisterebbero la Coppa e il ruolo di sfidante in America’s Cup. Spithill, skipper di Luna Rossa non fa drammi: “Credito a Britannia, ha fatto una regata davvero perfetta. Noi torneremo più forti. Non siamo mai riusciti a prendere quel vantaggio che ci ha condizionati”