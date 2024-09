Vela, Louis Vuitton Cup: vince Luna Rossa, 2-2 con Britannia

Roma, 29 set. (askanews) – Luna Rossa conquista la quarta regata delle finali di Louis Vuitton Cup, in corso di svolgimento nelle acque di Barcellona e si porta sul 2-2 contro Ineos Britannia in un match race di fondamentale importanza dopo la squalifica per la mancata partecipazione alla terza regata (rottura della randa). Un match magnifico in cui Ineos e Luna Rossa volano fino a 100 kmh. Partenza regolare con gli italiani che prendono la posizione migliore rispetto a Britannia. Alla prima boa Luna Rossa arriva con un vantaggio di pochissimi secondi. Regata equilibratissima. Nel secondo lato, il primo di poppa, Luna Rossa aumenta il vantaggio fino a sfiorare i 200 metri. Barche vicinissime al confine del campo regata nel terzo lato.