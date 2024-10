Vela, Luna Rossa è storia: vince la prima America’s Cup femminile

Roma, 12 ott. (askanews) – La prima America’s Cup femminile della storia parla italiano: le ragazze del team di Luna Rossa Prada Pirelli vincono la sfida finale contro le Britanniche del team Ineos, in questo caso rinominato Athena Pathway. L’AC40 monotipo del team italiano schierato per la Women’s America’s Cup vedeva al timone Giulia Conti e Margherita Porro, come trimmer Giulia Fava e Maria Giubilei. E’ la seconda vittoria del team italiano a Barcellona negli eventi collaterali all’America’s Cup, Vuitton inclusa, dopo la vittoria dell’equipaggio dei giovani in Youth America’s Cup. (Foto Luna Rossa Prada Pirelli Team)