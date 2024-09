Vela, Luna Rossa in finale di Louis Vuitton Cup

Roma, 19 set. (askanews) – Luna Rossa è in finale di Louis Vuitton Cup e sfiderà, da giovedì 26 settembre a venerdì 5 ottobre (al meglio delle 13 regate), Ineos Britannia per contendersi il trofeo che apre la strada a disputare l’America’s Cup contro i detentori neozelandesi. L’imbarcazione italiana ha vinto nelle acque di Barcellona l’ottava regata contro American Magic chiudendo il conto 5-3. Una regata impeccabile, condotta dal primo lato. Avanti di 20″ alla prima boa, Luna Rossa si separa subito da American Magic e guadagna terreno fino ai 300 metri. Poi si dedica a marcare gli americani. Luna Rossa vola anche a 40 nodi. Chiude il lato con 22″ su Patriot. Finale di regata in tranquillità e appuntamento con Ineos Britannia per contendersi la Louis Vuitton Cup. Per Luna Rossa è la 5^ finale di LVC dal 2000 a oggi.