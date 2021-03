Vela: Pelaschier, ‘c’è rabbia, si fa durissima per Luna Rossa ma ragazzi preparati alle sfide’

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “C’è rabbia ovviamente, poteva essere un’altra storia, dispiace enormemente, adesso si fa durissima, bisogna cercare di andare subito sul 5-5, sarà una lotta all’ultimo sangue. Certo che dare un vantaggio ad un team come New Zealand rende le cose difficili, ma i ragazzi sono preparati alle sfide, anche ad assorbire la sconfitta e reagire. Si può discutere il fatto tecnico, se anche in queste condizioni di poco vento Team New Zealand sembra leggermente superiore. Più volte Luna Rossa ha avuto difficoltà a tenerla”. E’ il commento di Mauro Pelaschier, storico timoniere di Azzurra all’Adnkronos sulle due regate 7 e 8, della finale di America’s Cup disputate ad Auckland con il doppio successo dei Kiwi che ora sono avanti 5-3 su Luna Rossa nella serie.