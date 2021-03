Vela: per il dopo Coppa America già aperte le trattative per il prossimo sfidante

Roma, 7 mar. – (Adnkronos) – La sfida finale di Coppa America non è neanche iniziata ma già da tempo i team stano pensando al dopo: finita la trentaseiesima edizione tra Luna Rossa sfidante e Team New Zealand defender non passeranno pochi minuti senza che si compia la liturgia classica, con il gommone del prossimo sfidante a consegnare il plico con la richiesta di ingaggio alla barca dei vincitori ancora in acqua. Da tempo si rincorrono le voci sugli scenari futuri, e l’Adnkronos ne parla con uno dei maggiori conoscitori dell’ambiente e dei gossip relativi, Fabio Colivicchi, editore e direttore di Saily, due libri sulla Vecchia Brocca all’attivo e voce della vela olimpica per la Federvela.