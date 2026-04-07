Vela, Perrelli nuovo Ceo America’s Cup Partnership

Roma, 7 apr. (askanews) – L’America’s Cup Partnership (ACP) ha annunciato la nomina di Marzio Perrelli come Chief Executive Officer. La sua guida, all’interno della rinnovata struttura della partnership, sara centrale in tutte le fasi di realizzazione dell’evento, con l’obiettivo di rafforzare la governance e sviluppare una visione di lungo periodo.

Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand e Defender della Louis Vuitton 38th America’s Cup, manterra il ruolo di chairman di ACP.

Il percorso professionale di Perrelli unisce una lunga esperienza in ambito finanziario internazionale, maturata tra Regno Unito, Stati Uniti e Italia con Goldman Sachs e HSBC, a competenze strategiche nel settore media e nella gestione dei diritti sportivi. Dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President di Sky Italia, con responsabilita su Sky Sport e sul portfolio dei diritti.

“L’America’s Cup e la competizione piu antica e prestigiosa dello sport internazionale. La nostra responsabilita e preservarne il patrimonio storico, garantendo al contempo continuita e crescita nel lungo periodo”, ha dichiarato Perrelli, sottolineando come la nuova struttura ACP rappresenti “un’evoluzione della gestione dell’evento”, capace di assicurare stabilita a team, partner e sedi ospitanti.

Dalton ha evidenziato come la nomina arrivi in una fase di grande sviluppo, con almeno cinque team gia confermati per Napoli 2027 e un movimento in evoluzione che include, per la prima volta, la presenza femminile a bordo degli yacht di Coppa America. Tra le novita anche iniziative come il Guest Racer sugli AC75 e il recon programme, oltre agli accordi sui diritti televisivi con broadcaster come Rai.

Perrelli assumera ufficialmente l’incarico dal 7 aprile, in vista della America’s Cup Preliminary Regatta 2026, in programma dal 21 al 24 maggio, primo appuntamento verso l’edizione di Napoli 2027.