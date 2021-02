Vela: Prada Cup, Cor36 ‘si torni in regata al più presto con normative anti covid’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Il Challenger of Record dell’America’s Cup 36 (Cor 36), organizzatore della Prada Cup, ha avanzato da tempo la richiesta all’America’s Cup Events (Ace) di inoltrare al governo neozelandese, ove necessario, “una richiesta di esenzione per continuare il programma delle regate della finale della Prada Cup conformemente al calendario, anche in caso di allerta Covid-19 di livello 2 o 3, al fine di rispettare le legittime aspettative dei concorrenti, del pubblico internazionale e delle televisioni di tutto il mondo che hanno pianificato i loro palinsesti”. Nella sfida finale della Prada Cup Luna Rossa è attualmente in vantaggio contro Ineos Team Uk per 4-0 dopo le prime quattro regate.