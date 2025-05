Velasco: “Porta quasi chiusa a chi rifiuta l’Italia”

MILANO (ITALPRESS) – “Le quattro che hanno rifiutato? Rispetto la scelta. Quello che dico è che nessuno pensi che ogni anno decidono loro se venire o no in Nazionale come succede in altri sport. Non è che ogni anno una giocatrice decide se viene o meno. È una porta quasi chiusa, non dico sempre, ma è quasi chiusa. Se parliamo di Diego Maradona le eccezioni sono cinque, se parliamo di me le eccezioni sono zero. Ci possono essere dei no diversi ma sono sempre no. Un discorso è dire: ‘Ho un problema e appena lo risolvo sono lì’, un conto è dire ‘mi prendo un’estate'”. Lo ha dichiarato il ct della Nazionale di volley femminile, Julio Velasco, in merito alle quattro esclusioni di Pietrini, Chirichella, Bonifacio e Lubian.

