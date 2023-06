Veleggiare nel mare della solidarietà contro le leucemie, appuntamento al Circolo Canottieri di Napoli

Si terrà venerdì 21 giugno, alle 10,30, al Circolo Canottieri di Napoli, in via Molosiglio, l“Veleggiare nel mare della solidarietà contro le leucemie” , l’evento di solidarietà promosso dall’Associazione sportiva dilettantistica UnoUnoCinque Sailing Team, insieme ad AIL Napoli. L’iniziativa prevede un viaggio in barca a vela per i pazienti dei Centri Ematologici partenopei, insieme a skipper professionisti, medici, infermieri e psicologi; e si inserisce nell’ambito del progetto AIL volto a diffondere la vela terapia come metodo terapeutico per la riabilitazione psicologica e il miglioramento della qualità della vita dei malati ematologici.

La veleggiata sarà preceduta dalla presentazione dell’iniziativa, a cura del Presidente della sezione AIL di Napoli, Valeria Rotoli. Seguiranno gli interventi di Sergio Alioto (Unounocinque Sailing Team); Andrea Camera, professore di Oncoematologia all’Ospedale di Caserta; Carolina Tirossi, coordinatrice del progetto Unounocinque, ex paziente e volontaria Ail. Per la Regione Campania e il Comune di Napoli ci saranno Mario Morcone, assessore alla Sicurezza e alla Legalità; e Vincenzo Santagada, assessore alla Salute e al verde. Modera la la giornalista e conduttrice televisiva Haara Borselli.