Velisti per un giorno, pazienti oncologici ed ematologici in barca nel golfo di Napoli

Una giornata all’insegna della solidarietà, carica di emozioni e speranza, con un messaggio importante lanciato alle ragazze e ai ragazzi e alle loro famiglie, ossia che non sono soli in questa battaglia.

Il Golfo di Napoli ieri mattina ha fatto da cornice alla “Veleggiata nel mare della solidarietà, contro le leucemie e le patologie oncologiche”, la tradizionale uscita in barca a vela, dedicata ai pazienti dei Centri oncologici ed ematologici partenopei, accompagnati dai propri cari, dai velisti e dal personale medico.

La veleggiata, giunta alla 9a edizione, è stata organizzata dall’Associazione sportiva UnoUnoCinque Sailing Team, insieme ad Ail Napoli e Lega Navale, e realizzata attraverso il sostegno di Generali.

L’iniziativa, che ha visto la partecipazione anche di Agop Campania e Circolo Canottieri di Napoli, ha il patrocinio del Comune di Napoli e del Consiglio Regionale della Campania.

I partecipanti hanno avuto una preziosa occasione per allontanarsi dalla routine quotidiana delle cure ospedaliere e poter vivere, attraverso l’uscita in barca a vela, un’esperienza di benessere e di spensieratezza.

L’evento è stato l’occasione per sensibilizzare sul tema delle leucemie, ribadendo il messaggio di vicinanza e di speranza che caratterizza l’impegno quotidiano dell’Associazione.

Il clima di gioia e solidarietà che si è creato tra i partecipanti ha confermato l’importanza di non far sentire mai soli i pazienti e le loro famiglie, sottolineando quanto questi momenti possano essere di sostegno concreto nel percorso di cura.

I giovani pazienti hanno vissuto con entusiasmo e partecipazione l’uscita in barca e hanno potuto mettere in pratica quanto appreso nei corsi frequentati durante l’anno, sperimentando i benefici della velaterapia, ampiamente riconosciuta per il suo valore riabilitativo e psicologico.

UnoUnoCinque – l’associazione sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro e riconosciuta dal Coni, fondata da Mimmo Buonomo a Napoli nel 2008 con l’obiettivo di sviluppare e diffondere l’attività della vela, con particolare attenzione all’inclusione sociale e alla formazione dei giovani – dal 2018 organizza corsi di vela tutto l’anno, con lezioni teoriche e pratiche. I partecipanti sono coinvolti in tutti gli aspetti dell’attività di bordo, che permettono loro di acquisire competenze pratiche e di socializzazione, di rafforzare autostima e senso di appartenenza e di contribuire concretamente al percorso di riabilitazione psicologica.

La veleggiata è stata preceduta da un evento di presentazione, che ha visto i saluti di Sergio Alioto, di UnoUnoCinque, Valeria Rotoli, presidente Ail Napoli Sezione Bruno Rotoli, Barbara Lucini, responsabile country sustainability & social responsibility Generali Italia, Chiara Marciani, assessore comunale alle Politiche giovanili e al lavoro, Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, legalità, immigrazione della Regione Campania, e Alba Salvati, presidente di Agop (Associazione genitori oncologia pediatrica) Campania.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla tavola rotonda, sui benefici della velaterapia nei pazienti, che ha visto la partecipazione di: Mario Annunziata,diirettore Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, Silvio Perrotta, primario Unità Operativa Complessa di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell’Università Luigi Vanvitelli, Fabrizia Ferraro, psicologa AIL Napoli, e la testimonianza del volontario Luca Vinsigardi.

Al termine, le ragazze e i ragazzi, insieme agli associati Ail Napoli e Agop Campania e all’equipaggio di UnoUnoCinque, hanno preso il largo a bordo delle barche, messe a disposizione come ogni anno dalla Lega Navale di Napoli e da UnoUnoCinque.

Anche questa edizione ha visto la presenza straordinaria di rappresentanti di Vigili del Fuoco e Marina Militare.

“Questa giornata è diventata negli anni un appuntamento particolarmente atteso al quale teniamo tanto, perché ci ricorda quanto sia importante e necessario esprimere vicinanza, normalità, bellezza e condivisione, a chi affronta percorsi difficili come quelli oncologici ed ematologici. Siamo profondamente felici di aver portato avanti, per il nono anno, questa veleggiata. Vedere le ragazze e i ragazzi, insieme ai loro familiari, sorridere tra le onde del mare, è l’immagine più bella, che ci resta nel cuore. Il mare sa curare in modo unico: unisce libertà e forza. Per questo, siamo molto orgogliosi di organizzare questa iniziativa, insieme a tanti amici, istituzioni, associazioni e anche quest’anno grazie al prezioso sostegno di Generali, e di metterci a disposizione tutto l’anno, per sottolineare i benefici della velaterapia e far vivere ai ragazzi l’esperienza del mare”, ha dichiarato Mimmo Buonomo, Presidente di UnoUnoCinque Sailing team.

