“Vena”, film di Chiara Fleischhacker chiude il Festival cinema tedesco

Roma, 6 mar. (askanews) – A chiudere la quinta edizione del Festival del Cinema Tedesco che si svolgerà a Roma, al Cinema Quattro Fontane dal 20 al 23 marzo, l’opera prima di Chiara Fleischhacker dal titolo “Vena”, che sarà presentato in anteprima romana. A introdurre il film la regista che parteciperà, al termine della proiezione, al consueto Q&A con il pubblico in sala. “Vena” è stato presentato in concorso al Festival del Cinema di Torino 2024 vincendo il Premio speciale della Giuria IWONDERFULL e il Premio FIPRESCI (Premio della Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica).

Una gravidanza non pianificata compromette ulteriormente l’esistenza della giovane Jenny, già alle prese con una forte dipendenza dalla metanfetamina. L’assistente sociale le affida un’ostetrica di famiglia. Dopo le iniziali divergenze, tra le due si instaura un forte legame.

A volere il festival nella capitale German Films che, da oltre 25 anni, promuove il cinema tedesco nel mondo, in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, Goethe-Institut e, da quest’anno, l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo. Per il quinto anno consecutivo il pubblico sarà chiamato a votare per il Miglior Film.

Quattro i giorni di programmazione nel corso dei quali saranno presentati film e cortometraggi della recente produzione cinematografica tedesca, alcuni tra i titoli in anteprima italiana accuratamente selezionati dalla giuria composta da Cristiana Paternò, Mauro Donzelli e Miriam Mauti.

Il Festival del Cinema Tedesco è promosso da German Films Service + Marketing GmbH, in collaborazione con il Goethe-Institut, l’Ambasciata della Repubblica di Germania a Roma, da quest’anno in partnership con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, con il supporto del Cinema Quattro Fontane.

I film saranno tutti presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alle proiezioni è con regolare attività di sbigliettamento.