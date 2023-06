Vendere gioielli di lusso: l’importanza della figura del broker

Possono esserci svariati motivi dietro la decisione di vendere un gioiello di lusso. Questa scelta potrebbe per esempio dipendere da una temporanea difficolta finanziaria e dalla conseguente necessità di aumentare le proprie disponibilità di contante. Talvolta la ragione è del tutto diversa; c’è, per esempio, chi desidera cedere un gioiello che gli ricorda una relazione finita male; in altri casi ancora c’è la volontà di ricavare del denaro (pur non avendo problemi di liquidità) da oggetti preziosi che non hanno un valore affettivo o sentimentale.

A prescindere dalla ragione per la quale si decide di vendere gioielli con diamanti oppure altri tipi di pietre preziose, è fondamentale riflettere su quali siano le modalità più opportune e convenienti per effettuare la vendita. Stiamo infatti parlando di gioielli di fascia alta e sarebbe davvero un peccato non riuscire a ricavare il giusto compenso.

Il problema è che la maggior parte di noi, purtroppo, non ha alcuna esperienza nel settore dei gioielli e riuscire a dare una valutazione corretta è praticamente impossibile. I rischi sono essenzialmente due: sovrastimare il valore dei gioielli (con conseguente impossibilità di trovare un acquirente) oppure sottostimarlo (il che risulterebbe decisamente poco conveniente). Per fortuna, la soluzione a questo problema esiste e si chiama “broker”. Cerchiamo di scoprire di cosa si tratta.

Vendere gioielli: perché la figura del broker è importante

Un broker di diamanti e gioielli preziosi è un intermediario che facilita le transazioni che riguardano tali beni di valore. Il ruolo principale del broker è quello di mettere in contatto le persone interessate alla vendita di diamanti con quelle interessate all’acquisto, aiutandole a raggiungere un accordo che sia mutuamente vantaggioso.

Auctentic è, per esempio, un broker internazionale per l’intermediazione e la valutazione di diamanti, pietre preziose, orologi di lusso ecc. nel mercato di gioielli usati da parte di privati. Si tratta di una realtà che ha alle spalle una grandissima esperienza nell’industria dei diamanti, nella quale operano broker, gemmologi e altri specialisti e che mette a disposizione una rete che conta migliaia di compratori internazionali di provata affidabilità. Affidandosi a un broker come Auctentic è possibile vendere i propri gioielli senza nemmeno spostarsi dal proprio domicilio, ottenendo la migliore valutazione possibile.

Le varie attività del broker:

Sono varie le attività che un broker può svolgere nell’ambito della compravendita di diamanti e di altri beni di lusso. Una di queste attività, di importanza fondamentale, è la valutazione dei beni che un privato intende vendere esaminandone le caratteristiche, fra cui, nel caso dei diamanti, taglio, purezza, colore e peso in carati. Ovviamente, il broker dovrà anche verificare l’autenticità del bene oggetto di transazione. Un altro compito importante è anche quello di negoziare il prezzo nel migliore interesse di venditore e compratore.

Il broker offre pure servizi di consulenza e assistenza, sia al venditore che al compratore, fornendo consigli, informazioni sul mercato, prezzi ecc. Altro compito di grande importanza è poi quello della gestione delle transazioni fra le parti, occupandosi della parte logistica, della parte legale, della gestione dei pagamenti, della sicurezza del trasporto, degli aspetti assicurativi e delle eventuali contestazioni post vendita.

Un aspetto fondamentale nella figura del broker è infine la privacy. Infatti, dal momento che le transazioni di diamanti e altri beni di lusso possono riguardare importi significativi di denaro, i broker devono gestire le informazioni con estrema riservatezza al fine di proteggere gli interessi dei loro clienti.