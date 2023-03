Vendere vasi a Samo si può, anzi si deve. Quando pubblico è bello, unito al geniaccio sui generis degli italiani

Potrebbe sembrare arduo anche il solo pensare di poter riuscire a convincere gli eschimesi a comprare frigoriferi o condizionatori d’aria, eppure un buon numero di italiani non sono d’accordo. Lo dimostrano con forza, seppure generalmente senza squilli di trombe e rulli di tamburi. Si apprende così, annunciato sottotono, che Descalzi, presidente dell’ ENI, l’ Ente Nazionale Idrocarburi, ha messo a segno un colpo di rilevante portata scientifica e economica nel settore delle energie alternative. Dove? In America, dove nel campo dell’ innovazione tecnologica la sanno lunga dal tempo dei tempi. Più dettagliatamente, il cane a sei zampe, mascotte di quell’azienda, tempo fa ha individuato, accompagnando i ricercatori di quell’ Ente in una escursione nella selva delle energie alternative, un sentiero non ancora percorso. Tanto è bastato perché il suo padrone Descalzi, nei giorni scorsi, volasse in America, nei dintorni di Boston, precisamente a Devens. Li ha sede il Commonwealth Fusion Sistems, CFS, una emanazione operativa del prestigioso MIT, Massachusetts Institute of Technology. L’ ENI ha assunto una partecipazione all’ interno di CSF in qualità di Socio Strategico (!) per un progetto al limite del fantascientifico, la fusione a confinamento magnetico. Pur potendo generare incredulità, del tutto ingiustificata perché dal 2025 saranno pronti i primi risultati concretI, con tecnologie del tutto inedite sará possibile ottenere energia dall’ acqua. Di qui l’orgogliosa premessa del Presidente dell’ ENI che ha affermato in quella sede che, in un futuro piuttosto prossimo, nessun paese dovrà dipendere da un altro per il fabbisogno energetico. Alla Coldiretti hanno già commentato che, è noto, l’acqua è sorgente di vita e da tempi immemori riesce a far si che gli uomini compiano prodigi. Uno degli associati, il più mistico (mai lo si è sentito pronunciare una bestemmia), si è affrettato a ricordare che, molti secoli fa, il mare si aprì per far passare un buon numero di profughi fai-da-te sull’altra sponda. Ha aggiunto poi che si narra che, sempre in quell’epoca, qualcuno riuscisse addirittura a camminare sulla sua superfice… Ritornando all’ attualità, ciò che rende ancora più degna della giusta considerazione l’operazione appena accennata, è che anche il governo americano deve aver fiutato la bontà di quell’ ipotesi di lavoro. Per il 2024, difatti, nel bilancio di quello stato e stato appostato lo stanziamento di un miliardo di dollari per la ricerca operativa in quel campo. A chiudere il cerchio di quanti credono in tale importante sfida c’è anche Bill Gates, anche lui presente nell’azionariato di CFS tramite un fondo di investimento che fa riferimento a lui. Tutto quanto innanzi scritto non ha bisogno alcuno di commenti, quanto piuttosto di corollari. Il primo è che l’ENI ha mantenuto nel tempo le caratteristiche impostate dal fondatore Mattei, prima fra tutte la rilevanza della sua attività nel sociale. Il primo presidente di quella realtà dichiarò fin dall’inizio quale fosse la missione dell’ azienda da lui imbastita e che fu preceduta dall’ AGIP. Quest’ ultima aveva in parte le stesse finalità dell’azienda che la ha sostituita. Mattei aveva percepito che la dipendenza energetica per un paese era come avere un cappio al collo. Dopo più di mezzo secolo dalla scomparsa dello stesso, il suo successore De Scalzi sta facendo sempre più propria quella convinzione. Lo stesso parte da una considerazione facile da accettare: l’acqua nel mondo è dappertutto o quasi. Nella remota ipotesi che essa non fosse sufficiente, non è da escludere per il futuro provare a attingere alle riserve che sarebbero su Marte. Al di là dei voli semiseri della fantasia, c’è da aggiungere che quell’ Ente di Stato ha una dimestichezza più che accentuata con il liquido primordiale. Quindi il secondo corollario. Alla fine dello scorso mese, quello stesso Presidente ha annunciato, sempre in sordina, l’inizio dell’attività di un natante progettato per ricavare elettricità dalle onde del mare. È stato messo alla fonda nel Mediterraneo, al largo ma non troppo dell” isola di Lampedusa. Rappresenta il primo congegno al mondo realizzato con quella finalità e fin’ora sta rispondendo in pieno alle aspettative. Più volte e da più parti, all’interno e fuori dai confini del Paese, l’argomento dell’attività imprenditoriale dello Stato è stato trattato, nel migliore dei casi, con superficialità, generalmente comunque non sotto una luce che illuminasse sufficientemente la sua potenzialità complessiva.. Per cercare di trovare una logica dell’innegabile correttezza di quell’ atteggiamento, basta far ritorno al dettato costituzionale. Esso, con gli articoli 41 e 43, disciplina l’ esercizio dell’ attività economica sostanzialmente libera, riservando allo stato la prerogativa di fare l’imprenditore in determinati settori strategici. È noto che negli anni questo campo di operativitá è stato dilatato dalla politica in maniera abnorme e scomposta.. Da tale osservazione è facile capire l’impossibilità per molte di quelle realtà di raggiungere lo scopo sociale, diventando nel contempo mostri ingordi di denaro. Prediligono quello pubblico, cioè i soldi dei contribuenti e quindi non è necessario aggiungere altro per confermare la loro perniciositá. Bisogna doverosamente aggiungere che quando lo Stato ha operato con coerenza, ha raggiunto lo scopo che si era prefisso. Creando l’ INA, l’ Istituto Nazionale delle Assicurazioni, chi all’ epoca era al governo, riusci in buona parte a far si che molte famiglie potessero venire in possesso prima e in seguito diventare proprietarie di una abitazione. In più pagandola in tempi molto lunghi con condizioni particolarmente agevolate. In campagna, per dire che ognuno deve fare ciò che gli compete, stato compreso, i suoi abitanti dicono: “l’ arte va con l’arte, le pecore al lupo”. In tutto il Paese, più esplicitamente vale: ” sergente e moschettiere, ognuno ha il suo mestiere”. Sempre con l’ augurio che il tutto sarà ancora una volta e in ogni modo un successo.