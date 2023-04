Vendite veicoli elettrici Gruppo Bmw più che raddoppiate

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bmw Group ha registrato una crescita significativa nelle vendite globali di veicoli completamente elettrici (+83,2%) nel primo trimestre del 2023. Complessivamente, il Bmw Group ha consegnato ai clienti un totale di 64.647 veicoli Bmw e Mini completamente elettrici nei primi tre mesi dell’anno. Il marchio Bmw è riuscito a più che raddoppiare le vendite di veicoli completamente elettrici nel primo trimestre, con 55.979 unità consegnate ai clienti (+112,3%).

“La nostra solida gamma di prodotti continua ad attrarre i nostri clienti a livello globale. I nostri veicoli completamente elettrici, in particolare, stanno beneficiando di un’elevata domanda in tutto il mondo. Siamo stati quindi in grado di mantenere un buon ritmo di crescita della mobilità elettrica nel primo trimestre”, ha dichiarato Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di Bmw, responsabile per Customer, Brands, Sales. “Il Bmw Group è sulla buona strada per una leggera crescita delle vendite nell’intero anno 2023. I principali fattori di crescita nel 2023 saranno i veicoli completamente elettrici e i modelli del segmento premium di fascia alta, come la nuova i7, la nuova Serie 7, la XM e la X7 aggiornata”, ha continuato Nota.

Nel primo trimestre di quest’anno, il BMW Group ha consegnato ai clienti di tutto il mondo un totale di 588.138 veicoli BMW, MINI e Rolls-Royce (-1,5%). Le conseguenze dell’ondata di coronavirus in Cina e il suo impatto sull’ambiente economico si fanno ancora sentire chiaramente in tutti i settori. Il BMW Group si aspetta che l’economia cinese si stabilizzi nel corso dell’anno. La situazione delle vendite negli Stati Uniti sembra attualmente solida. In Europa, le vendite del BMW Group sono diminuite leggermente rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa del divieto di esportazione e produzione per il mercato russo. Tuttavia, a marzo è stata evidente una chiara tendenza al rialzo in tutto il mondo. Con la prospettiva di una crescita redditizia in quello che rimane un ambiente commerciale difficile e con un aumento molto dinamico delle vendite di veicoli elettrici, il BMW Group è fiducioso per l’anno 2023. Questo è sostenuto da un forte portafoglio ordini complessivo. Il BMW Group prevede una leggera crescita delle consegne ai clienti di tutto il mondo nel segmento automobilistico nel 2023.

Il BMW Group si aspetta anche di vedere una tendenza positiva nella fascia alta del mercato, dove l’azienda prevede una crescita percentuale nel range “mid-double-digit”. Grazie alla localizzazione della versione a passo lungo della BMW X5 in Cina, il BMW Group dispone ora di capacità aggiuntiva per la famiglia X a Spartanburg.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

(ITALPRESS).