Venditti, Bollani e Ben Harper. tre concerti d’autore all’anfiteatro di Pompei

L’Anfiteatro più antico del mondo torna a parlare la lingua della musica. Non quella da sottofondo, ma quella che graffia, che commuove, che scuote. Quella che entra nei millenni e li riscrive. Dopo l’esplosione emotiva delle prime serate – con Gianna Nannini, i monumentali Dream Theater e l’esperienza multisensoriale di Jean-Michel Jarre – il BOP 2025 (Beats of Pompeii) continua la sua corsa come una macchina del tempo alimentata da groove, pathos e memoria collettiva.

Venditti, Bollani, Harper: tre anime, tre mondi, un solo palco.

Ad aprire il secondo trittico di fuoco, il 12 luglio, è Antonello Venditti, leggenda vivente della canzone d’autore italiana. E no, non è solo nostalgia. Il tour per i 40 anni di Notte prima degli esami è uno spettacolo monumentale, in equilibrio tra dolce malinconia e forza evocativa. Venditti non canta solo una generazione, ma la resuscita tra le pietre romane, accarezzando i secoli con Alta marea e Ricordati di me. In sottofondo, l’eco della storia. Intorno, un sold out che sa di rito collettivo.

Il 14 luglio, l’Anfiteatro si trasforma in un laboratorio creativo con Stefano Bollani e il suo quintetto di fuoriclasse. Jazz, sì, ma non quello da salotto. Qui c’è il Bollani giocoliere dei tasti, visionario come un alchimista, che sfida i confini del genere tra fisarmoniche francesi, vibrazioni latine e improvvisazioni a briglia sciolta. In una sera sola, si passa da Monk a Napoli, da Debussy a Rio. Il pubblico? Sospeso, come in trance.

Il gran finale di questa seconda ondata è il 15 luglio con Ben Harper & The Innocent Criminals: bluesman dell’anima, punk spirituale, cantore delle ferite e dei risvegli. A 20 anni dall’ultima volta in Campania, Harper torna come un profeta armato di chitarra lap steel, pronto a riempire l’arena di groove viscerali e silenzi carichi di significato. We Need To Talk About It è la preghiera laica di un artista che ha fatto della musica un atto politico, una resistenza dolce, una carezza sulla coscienza.

Musica, archeologia, attivismo: un’esperienza totale

Ma BOP non è solo concerti. È visione, è memoria viva. A raccontarlo sono le mostre collaterali che affiancano il festival, come Pink Floyd: Live at Pompeii – pelle d’oca garantita per chiunque ami anche solo la parola “rock” – e Essere donna nell’antica Pompei, un viaggio archeologico nel quotidiano femminile della città sepolta. Il risultato è un’esperienza totalizzante: arrivi per la musica, resti per la storia.

Il futuro è qui, tra Nick Cave e Wardruna

E il cartellone è una bomba ad orologeria. Nei prossimi giorni: Jimmy Sax (17 luglio), Nick Cave (19 luglio), Riccardo Muti (24 luglio), Bryan Adams (25 luglio), Serena Rossi (29 luglio), Wardruna (5 agosto). Dal sax elettronico al folklore norreno, dalla lirica alla ballad unplugged. Ogni serata una galassia. Ogni artista, un testimone del tempo.

“Dove la musica è Cultura”, recita il claim. E non è marketing, è manifesto. Perché Pompei – con il patrocinio del Ministero della Cultura, la collaborazione del Parco Archeologico e il cuore pulsante di Blackstar Entertainment – sta dimostrando che l’incontro tra musica e patrimonio non è un’utopia, ma una necessità. Un’idea potente di futuro.

E allora sì: che siano Venditti o Bollani, Harper o Cave, le voci si alzano tra i gradoni antichi come nuove liturgie. Il BOP non è solo un festival. È un atto di fede nella bellezza. Un battito che attraversa i secoli. Un rito collettivo che ci ricorda, ancora una volta, che la musica non passa. Resiste. E fa la storia.