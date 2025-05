Venditti live a Pompei: il 12 luglio l’anfiteatro si accende con “Notte prima degli esami – 40th Anniversary”

L’Anfiteatro degli Scavi si prepara a trasformarsi in un tempio della musica d’autore con il ritorno live di Antonello Venditti, protagonista del tour celebrativo “Notte prima degli esami – 40th Anniversary – 2025 Edition”. Dopo il grande successo del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, il cantautore romano continua a incantare il pubblico con un viaggio musicale intenso e generazionale.

Il concerto di Pompei, inserito nel cartellone del festival “Beats of Pompeii”, rappresenta una delle tappe più suggestive del tour. Sul palco, Venditti porterà l’album “Cuore” (1984), simbolo di una stagione irripetibile della canzone italiana, con brani come “Ci vorrebbe un amico”, “Notte prima degli esami”, “Piero e Cinzia”, fino all’inedito “Di’ una parola”, incluso nella special edition pubblicata nel 2024 per i 40 anni del disco.

Il tour, prodotto da Friends & Partners, ha preso il via con tre serate sold out alle Terme di Caracalla di Roma, proprio nella “notte prima degli esami” del 17 giugno, e toccherà alcune delle location più iconiche del Paese: dalla Piazza Napoleone di Lucca all’Arena di Verona, passando per Taormina, Palermo, Milano, Firenze e tante altre città.

Con alle spalle una carriera da quasi 40 milioni di dischi venduti, Antonello Venditti continua a essere una voce viva e presente nel panorama musicale italiano. Oltre alla musica, nel 2024 ha pubblicato anche il libro illustrato “Fuori fuoco” (Rizzoli), un’autobiografia per immagini che racconta la sua vita e la sua arte.

Il concerto di Pompei non sarà solo un evento musicale, ma anche un momento di memoria collettiva, capace di unire diverse generazioni attorno a canzoni che fanno parte del patrimonio emotivo del Paese.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it e nei circuiti autorizzati.

Per info e aggiornamenti sul tour: www.friendsandpartners.it