Venerdì 12 sciopero generale Cgil contro la manovra, Landini a Firenze

Roma, 6 dic. (askanews) – Contro una manovra di bilancio ritenuta “ingiusta”, la Cgil ha proclamato per venerdì 12 dicembre uno sciopero generale. L’astensione dal lavoro interesserà tutti i settori, pubblici e privati, per l’intera giornata. Sono inoltre previste manifestazioni in tutte le città, dal Nord al Sud Italia. Il segretario generale, Maurizio Landini, parteciperà al corteo di Firenze il cui concentramento è previsto alle 9 in piazza Santa Maria Novella, per poi giungere in piazza del Carmine, dove prenderà la parola per il comizio conclusivo.

Con la mobilitazione di venerdì prossimo, la Cgil chiede di aumentare salari e pensioni, fermare l’innalzamento dell’età pensionabile, contrastare la precarietà, introdurre una riforma fiscale equa e progressiva, dire no al riarmo e investire in sanità e istruzione, oltre che attuare vere politiche industriali e del terziario.

Tra le manifestazioni in programma, la segreteria confederale della Cgil sarà impegnata in varie città. Giuseppe Gesmundo sarà a Genova: concentramento presso la Stazione Marittima alle 9, a seguire corteo cittadino e comizio conclusivo davanti alla prefettura, in Largo Lanfranco. Lara Ghiglione sarà a Ferrara: appuntamento in piazzale Medaglie d’Oro (Prospettiva) alle 9.30. Luigi Giove sarà a Napoli: concentramento in piazza del Gesù alle 9 e comizio conclusivo in piazza Municipio.