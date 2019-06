Venerdì 21 giugno il Papa a Napoli a un convegno promosso dai Gesuiti. Domani conferenza stampa di Sepe

Conferenza Stampa, alle ore 11,30 di sabato 15 giugno, sul piazzale della Casa dei Gesuiti in via Petrarca 115, a pochi giorni dal ritorno, il prossimo 21 giugno, a Napoli di Papa Francesco, dopo la sua visita pastorale alla Diocesi, il 21 marzo 2015.

Il Cardinale Crescenzio Sepe, Gran Cancelliere della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, e il gesuita Padre Pino Di Luccio, vice preside della Facoltà e promotore dell’Incontro sul tema “La teologia dopo la “Veritatis Gaudium” nel contesto del Mediterraneo, cui prenderà parte il Santo Padre, il 21 giugno prossimo, incontreranno i giornalisti per illustrare i contenuti del convegno.

In tale occasione, nel sottolineare e confermare la natura strettamente privata della presenza a Napoli di Papa Francesco, verranno fornite le ultime informazioni sulle modalità della visita del Santo Padre e sulla sua partecipazione al Convegno.La conferenza stampa sarà moderata da Angelo Scelzo.